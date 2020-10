Nova York fecha escolas em alguns bairros para frear segunda onda do coronavírus

O governador Andrew Cuomo anunciou nesta segunda-feira (5) o encerramento de escolas em nove bairros de Nova York a partir desta terça-feira, na tentativa de impedir que a cidade seja atingida por uma segunda onda de contaminações da COVID-19.

Cuomo adiantou em um dia a data definida pelo prefeito de Nova York, Bill de Blasio, que no domingo anunciou a intenção de fechar as escolas de diversos bairros da cidade a partir de quarta-feira.

Os alvos são alguns bairros do sul do Brooklyn e algumas áreas do leste e do sul do Queens, onde a taxa de testes positivos encontra-se acima de 3% há sete dias seguidos.

A medida irá afetar as escolas públicas e privadas, explicou Cuomo em conferência de imprensa.

O plano revelado no domingo pelo prefeito prevê também o encerramento temporário de todos os comércios não essenciais, como os restaurantes, que reabriram as portas em Nova York em 22 de junho para entregas e atendimento de clientes ao ar livre.

Cuomo, porém, preferiu não fechar os restaurantes destes bairros e pediu que pontos mais específicos dentro das zonas delimitadas pela prefeitura fossem afetados.

“Os comércios destes bairros não têm uma capacidade de propagação [do vírus] importante. Estamos a falar de pequenos comércios”, justificou o governador.

Muitos comércios destas áreas se viram obrigados a fechar as portas definitivamente devido ao confinamento. Os que permanecessem abertos atravessam sérios problemas financeiros.

Dois dos bairros alvos tiveram uma taxa de testes positivos superior a 8% nos últimos sete dias. A maioria dos bairros têm uma forte população judia ortodoxa, que não vê com bons olhos o distanciamento social e o uso de máscaras.

No conjunto do estado de Nova York, a taxa de testes positivos segue baixa, em 1,22%.

Fonte: AFP