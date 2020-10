Huíla regista aumento de 37 mil toneladas na colheita de cereais

Duzentas e 46 mil e 926 toneladas de cereais, entre milho, massango e massambala, foram colhidas nas três fases da campanha agrícola terminada em Setembro último na província da Huíla, um aumento de 37 mil toneladas, comparado com a safra passada.

A área de foi de 605 mil hectares onde foram colhidas 209 mil e 926 toneladas de milho, 8 mil e 892 de massango, 28 mil e 108 de massambala e 36,45 de trigo.

A colheita envolveu 314 mil e 604 famílias camponesas inseridas em 835 associações.

Conforme um relatório do Gabinete Provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas a que a ANGOP teve acesso, nesta terça-feira, no Lubango, foram, igualmente, colhidas sete mil e 760 toneladas de feijão, 31.957 de batata-doce, 2.615 de mandioca, 17.448 de batata-rena, 735 toneladas de cucurbitáceas e 248 de amendoim.

No capítulo das hortícolas, foram produzidas 1.030.6 toneladas, ao passo que em frutas colheram-se 3.555.

Para a presente campanha agrícola, prevê-se que sejam trabalhados mais de 700 mil hectares, com previsão de colher 417 mil e 579 toneladas de cereais, 83.606 de frutas e 508.157 hortícolas, um processo que deve envolver mais de 300 mil famílias.

A abertura da campanha agrícola 2020-2021 acontece nos próximos dias, no município do Cuvango, que dista a 336 quilómetros a leste do Lubango, província da Huíla.

Fonte: Angop