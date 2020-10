Generais Dino e Kopelipa solicitaram adiamento das audições previstas para hoje

Os generais Leopoldino de Nascimento “Dino” e Hélder Vieira Dias “Kopelipa” que tinham sido notificados para serem ouvidos hoje na Procuradoria-Geral da República no âmbito do caso China International Fund (CIF) pediram o adiamento das audições, noticiou à Rádio Nacional de Angola.

Segundo a Rádio Nacional, os oficiais generais solicitaram o adiamento da audição e aguardam o deferimento da petição que pode acontecer ainda hoje, terça-feira(6), e caso se concretize o adiamento, os generais Dino e Kopelipa podem ser ouvidos apenas nos dias 13 e 14 deste mês, datas propostas pelos mesmos.

A mesma fonte, adianta ainda que se a PGR indeferir o pedido, os oficiais generais deverão ser ouvidos ainda hoje, terça-feira(6).

O general Dino, antigo chefe das comunicações da presidência da República e Kopelipa, ex-ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança da Presidência da República, foram constituídos arguidos na passada terça-feira e sobre eles pesam suspeitas de terem se beneficiado ilicitamente de contratos que o Estado angolano celebrou com o CIF no âmbito do extinto Gabinete de Reconstrução Nacional (GRN).

As torres do CIF foram arrestadas pela justiça em fevereiro deste ano.

Ainda no âmbito deste processo, o Estado recuperou em abril, 286 milhões de dólares que estavam em posse do consórcio CIF.