Angolano Djalma Campos no Farense

O angolano Djalma Campos assinou contrato de uma temporada com o Sporting Clube Farense, tornando-se em mais um activo para a equipa da Primeira Liga portuguesa de futebol.

Passados sete anos, o médio atacante está de regresso ao futebol português, após ter deixado o FC Porto em 2012/13.

Na altura, o atleta rumou para a Turquia para evoluir pelo Konyaspor e depois pelo Genclerbirligi. Representou ainda o PAOK Salónica (Grécia) e o Alanyaspor (Turquia), clube com o qual havia terminado contrato no final da época passada.

Djalma, 33 anos de idade, volta ao futebol luso pelas “mãos” do Farense, orientado por Sérgio Vieira, segundo o jornal “Abola”.

O atacante iniciou a sua carreira nos juvenis de Alverca em 2001 e em 2006 vinculou-se aos Sub – 19 do clube Marítimo.

Porém, foi no FC Porto onde começou a demonstrar todas as qualidades de bom executante, após contrato em 2011 de cinco temporadas e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

Djalma estreou-se pela Selecção Nacional a 19 de Novembro de 2008, na cidade de Barinas, contra a Venezuela (0-0), tornando-se posteriormente titular indiscutível, em algumas ocasiões na condição de capitão ou de vice-capitão.

A nova aquisição do Farense é filho do ex-praticante Abel Campos, que se notabilizou no Benfica.

Fonte: Angop