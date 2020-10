Angola registou mais 195 casos novos e duas mortes por covid-19, elevando o total de óbitos para 201, anunciou hoje o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Dois homens angolanos, de 53 e 86 anos, morreram, enquanto sete pessoas recuperaram nas últimas 24 horas.

Segundo o responsável da saúde, entre os novos infetados 15 são do Bié, 56 da Huíla e 124 de Luanda, com idades entre 4 e 92 anos, sendo 89 de sexo masculino e 106 do sexo feminino.

Fonte: Lusa