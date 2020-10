Angola e PNUD reforçam cooperação no domínio do emprego e formação

O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) assinaram, nesta terça-feira, um memorando de cooperação com o objectivo de reforçar a colaboração nas áreas do emprego e formação técnico-profissional.

O memorando vem reforçar a cooperação na implementação das áreas de actividade do Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade (PAPE), melhorar a capacidade do Sistema Nacional de Formação Profissional (SNFP), bem como incrementar as parcerias com o sector privado, sociedade civil e académica.

Resultante de um quadro de colaboração estratégica entre o Governo de Angola e o PNUD, o acordo tem em vista o aumento dos níveis de empregabilidade do país, alinhado ao Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN 2018-2022) e dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

A parceria surge na sequência do estudo realizado pelo PNUD e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre o desenvolvimento das competências profissionais na província da Huíla, tendo resultado na necessidade de reforçar a cooperação entre as partes no domínio da formação técnico-profissional.

Na ocasião, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Silva, disse que se pretende o apoio técnico para aceleração dos programas que visam atenuar os efeitos da pandemia, nomeadamente o reforço do Sistema de Nacional Formação Profissional e da promoção da empregabilidade.

O apoio da implementação do programa de estágio profissional de jovens formados pelo INEFOP e empresas privadas, reforço da capacidade técnica e pedagógica no Centro Nacional de Formação de Formadores, apoio técnico para reforma da legislação, lei de bases do emprego e legislação complementar constam da lista das pretensões do ministério com a implementação do memorando.

Ainda no âmbito desta parceria, está previsto a realização de acções conjuntas, tais como seminários, workshops, mesas redondas entre outras acções de interesse comum.

Por sua vez, o representante permanente do PNUD, Edo Ferninand Stork, afirmou que pretende-se que os angolanos encontrem trabalho digno e maneira positiva de contribuir no desenvolvimento da sociedade.

“Está parceria pode ser de muito valor agregado, por permitir dotar os angolanos de conhecimentos para desenvolver o sector económico-social do país, com aposta no jovens e nas mulheres”, disse.

Para tal, garantiu trabalharem para que o memorando seja executado e traduzido em acções importantes para benefício do país.

