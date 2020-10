Presidente da CEEAC inicia visita a Angola segunda-feira

O presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), Gilberto da Piedade Veríssimo, inicia segunda-feira uma visita oficial a Angola, com o objectivo de estabelecer contactos com as autoridades do país.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, em Luanda o embaixador Gilberto da Piedade Veríssimo será recebido, no mesmo dia, pelo chefe da diplomacia angolana, Téte António

O programa de visita do líder da CEEAC prevê encontros separados com os ministros da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos, das Finanças, Vera Daves, da Saúde, Sílvia Lutucuta, e da Economia e Planeamento, Sérgio Santos.

Ainda na capital angolana, Gilberto da Piedade Veríssimo reunir-se-á com os ministros da Indústria e Comércio, Victor Fernandes, bem como da Juventude e Desportos, Ana Paula do Sacramento Neto.

O presidente da Comissão da CEEAC deverá, igualmente, ser recebido, em audiência, pelo Presidente da República, João Lourenço.

Gilberto da Piedade Veríssimo tem chegada a Luanda prevista para este domingo a frente de uma delegação de Alto Nível daquela organização regional.

A CEEAC é composta por Angola, Burundi, Camarões, República Centro-Africana, República do Congo, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Chade e Gabão, este último que acolhe a sede da organização.

Fonte: Angop