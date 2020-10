Preços do petróleo fecham em alta

Os preços do petróleo começaram a semana em forte alta, em um mercado mais tranquilo devido à saúde de Donald Trump, afetado pelo coronavírus, mas que deixará o hospital nesta segunda-feira.

Os preços também foram apoiados pelo fechamento de quatro campos de petróleo na Noruega, o maior exportador de petróleo da Europa Ocidental.

Assim, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro ficou em 41,29 dólares em Londres, um aumento de 5,1% no fechamento de sexta-feira.

Em Nova York, o barril do WTI para novembro subiu 5,9%, a 39,22 dólares.

Fonte: AFP