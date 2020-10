Idosa morta à paulada por alegada prática de feitiçaria no Huambo

Uma idosa, de 70 anos, foi morta à paulada, acusada de feiticeira, no município do Ucuma, província do Huambo, onde este ano já 10 pessoas morreram vítimas deste fenómeno, informaram as autoridades policiais locais.

De acordo com o relatório do Comando Provincial do Huambo da Polícia Nacional sobre a situação de segurança pública no último fim de semana, o crime foi cometido por um homem, de 28 anos, que já se encontra detido.

O documento, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, refere que crimes como este são frequentes nos últimos anos naquela província do planalto central, que afeta sobretudo a população idosa de zonas rurais, tendo de janeiro à presente data sido mortas 10 pessoas, acusados da prática de feitiço.

Fonte: Lusa