FC Barcelona cede defesa Jean-Clair Todibo ao Benfica

Benfica e FC Barcelona chegaram hoje a acordo para o empréstimo do futebolista francês Jean-Clair Todibo, que vai representar as ‘águias’ a título de empréstimo na temporada 2020/21.

Contudo, segundo a página oficial das ‘águias’ na internet, Todibo chega cedido por apenas uma época, enquanto o clube espanhol refere que a cedência é de duas, com opção de compra fixada em 20 milhões de euros ME.

“O FC Barcelona e o Sport Lisboa e Benfica chegaram a um acordo para o empréstimo do jogador Jean-Clair Todibo paras as próximas duas temporadas. A equipa portuguesa vai ficar com a ficha do jogador, pagará ao FC Barcelona 2 ME e fica com uma opção de compra de 20 ME”, indicou o clube ‘blaugrana’.

O Benfica refere ainda que o atleta, de 20 anos, é esperado em Lisboa na terça-feira “para para dar cumprimento às formalidades necessárias para se proceder à conclusão do negócio”.

Jean-Clair Todibo chegou ao Toulouse em 2016, tendo subido à equipa principal em 2018/19. Após 10 jogos pelo conjunto francês, rumou ao FC Barcelona a meio dessa mesma temporada, por um milhão de euros.

Na Catalunha, teve poucas oportunidades de atuar pela equipa (cinco jogos) e acabou por ser emprestado ao Schalke 04 na segunda metade da época transata, participando em 10 partidas oficiais pelos germânicos, seis como titular.

