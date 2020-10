Combates prosseguem em Karabakh e preocupação aumenta com civis

Os confrontos entre as forças separatistas armênias de Nagorno Karabakh e o exército azerbaijano continuavam nesta segunda-feira sem trégua, depois de um dia marcado pelo bombardeamentos em zonas urbanas, ataques que provocaram vítimas civis.

“Os combates armados de diversos níveis de intensidade que começaram durante a noite prosseguem com furor na linha de frente”, afirmou Shushan Stepanian, porta-voz do ministério da Defesa da Armênia.

O ministério das Relações Exteriores dos separatistas de Karabakh anunciou que sua capital, Stepanakert, com 50.000 habitantes, foi alvo de “intensos lançamentos de foguetes” durante a manhã.

No domingo, nos dois lados, os disparos de artilharia atingiram cidades de Nagorno Karabakh (Stepanakert e a vizinha Shusha) e também do Azerbaijão, principalmente Ganja – a segunda maior cidade do país, que fica a 60 quilômetros da linha de frente – e Beylagan.

De acordo com os balanços oficiais, os bombardeamentos, principalmente com foguetes, mataram quatro pessoas na autoproclamada república de Nagorno Karabakh e cinco no Azerbaijão. Também há relatos de muitos feridos.

Como acontece desde o reinício do conflito, em 27 de setembro, os beligerantes voltaram a trocar acusações sobre ataques deliberados contra civis e divulgaram imagens de casas destruídas ou de mísseis que não explodiram.

Diante da violência dos bombardeamentos em zonas habitadas, o chanceler da Rússia, Serguei Lavrov, expressou no domingo a seu colega armênio a preocupação com “o aumento do número de vítimas entre a população civil” e reiterou o apelo do seu país, a principal potência regional, por “um cessar-fogo o mais rápido possível”.

– Retirada e “desculpas” –

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) também condenou os “bombardeamentos indiscriminados”.

Centenas de casas e infraestruturas importantes como hospitais e escolas foram destruídas ou danificadas, de acordo com o CICV.

No nono dia de combates, os separatistas, apoiados política e militarmente pela Armênia, e os azerbaijanos não demonstram qualquer sinal de que pretendem atender os apelos de trégua da comunidade internacional.

A região de Nagorno Karabakh, habitada principalmente por armênios, anunciou a secessão do Azerbaijão após o colapso da União Soviética, o que provocou uma guerra no início dos anos 1990 que matou 30.000 pessoas.

O front permaneceu virtualmente congelado desde então, apesar dos confrontos frequentes.

As duas partes atribuem ao outro lado a responsabilidade pela retomada das hostilidades, uma das crises mais graves desde o cessar-fogo de 1994, o que provoca o temor de uma guerra aberta entre estos dois países da ex-União Soviética.

Num discurso no domingo, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse que a ofensiva continuará até que o oponente abandone “nossos territórios” e até que o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, “peça desculpas e proclame que Karabakh não é da Armênia”.

O Azerbaijão reivindica vários êxitos militares no campo de batalha, incluindo a tomada de várias cidades e vilarejos.

– “Vitórias imaginárias” –

Mas a Armênia rejeita as afirmações e também repete sua determinação.

“Ao fracassar no campo de batalha, o lado azerbaijano proclama vitórias imaginárias e divulga ‘fake news’ sobre os bombardeamentos armênios em zonas habitadas do Azerbaijão”, afirmou o ministério das Relações Exteriores da Armênia.

O balanço de mortos – ainda muito parcial, já que o Azerbaijão não divulga baixas militares – subiu para 251: 209 combatentes separatistas, 18 civis de Karabakh e 24 civis azerbaijanos.

Mas cada lado afirma que matou entre 2.000 e 3.000 soldados inimigos.

A escalada do conflito pode ter consequências imprevisíveis porque há várias potências com interesses na região: Rússia, o árbitro regional tradicional, Turquia, aliada do Azerbaijão, e Irão.

