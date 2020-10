Chuva desaloja 22 famílias no Cuilo

Vinte e duas famílias , um total de 65 pessoas, nos bairros Catumba, Muacazaje, Satxiginga, Havemos de Voltar, 4 de Abril e 11 de Novembro, município do Cuilo, província da Lunda Norte, estão desalojadas, devido a destruição total das suas residências, em consequência das chuvas que se abateram na madrugada de hoje, domingo.

De acordo com administradora municipal do Cuilo, Maria Ngambo, ficaram igualmente afectadas pelas chuvas as instalações dos Registos, Serviço de Migração e Estrangeiros e o reservatorio de combústivel da administração.



Maria Ngambo disse à impresa que a administração está a trabalhar para prestar apoio às referidas famílias, através da Comissão Provincial de Proteção Civil, para que as famílias reerguem suas residências em locais seguros.



Assegurou que enquanto durar o processo de mobilização dos meios para apoia-los as mesmas estarão sob custódia da administração.



Esta é a primeira tragédia causada pela chuva no município do Cuilo, desde o início da época chuvosa.

Fonte: Angop