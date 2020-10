Bélgica quer apoiar formação profissional dos jovens

O embaixador do Reino da Bélgica em Angola, Jozef Smets, manifestou nesta segunda-feira, no Sumbe, província do Cuanza Sul, a intenção do seu país apoiar na formação profissional dos jovens, fortalecer o nível dos empresários e promover a inovação de negócios, nos próximos dias.

Segundo o diplomata, neste momento, o principal foco prende-se com a necessidade de se elevar o nível do empreendedorismo para que os empresários possam dar sequência à sua actividade de forma segura e evoluírem.

Jozef Smets prestou estas informações à saída de um encontro com o governador provincial, Job Capapinha, com quem abordou a situação económica do Cuanza Sul, a actividade e os desafios dos empresários locais nesta fase da pandemia.

O diplomata valorizou as políticas gizadas pelo Executivo angolano e, por isso, apela aos países da União Europeia a depositarem confiança em Angola.

“Para mim o rumo para as reformas que Angola está a tomar é muito positivo e os países da União Europeia devem confiança”, considerou.

Para si, deve-se promover, através dessa parceria, a retomada da economia e ver o que os empresários belgas podem fazer no Cuanza Sul.

Durante o encontro, o governador apresentou as potencialidades da província, como sejam nos sectores das pescas, agrícolas, turismo e ambiente, que podem ser explorados pelos empresários belgas.

O embaixador prometeu que durante ainda este mês vai abordar com empresários belgas e a câmara de negócios de Angola no sentido de encontrarem áreas de intervenção.

A base da economia da Bélgica provém de pequenas e médias empresas, áreas em que tem vasta experiência e pretende transmiti-la aos angolanos.

A Bélgica tem interesses em actuar nos sectores portuários e quer fortalecer o sector diamantífero, sobretudo na lapidação e criação de bolsas, tendo assegurado a vinda a Angola de uma delegação belga do sector diamantífero da Antuérpia, ainda este mês, para com as autoridades angolanas encontrarem formas de desenvolvimento do sector.

A visita de trabalho do diplomata à província do Cuanza Sul reserva ainda para hoje um encontro com a classe empresarial local e constatação a uma fazenda agropecuária.

Fonte: Angop