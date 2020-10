Bayern anuncia regresso de Douglas Costa por empréstimo da Juventus

O extremo brasileiro Douglas Costa vai voltar a representar o Bayern Munique, desta vez por empréstimo de uma época da Juventus, anunciou hoje o campeão alemão de futebol, no seu site oficial.

O jogador de 30 anos atuou na equipa bávara entre 2015 e 2017, acabando por conquistar dois campeonatos e uma Taça da Alemanha, tendo depois rumado à Juventus, equipa em que passou as três últimas temporadas, duas como colega do português Cristiano Ronaldo.

Formado no Grémio de Porto Alegre, desde que chegou ao futebol europeu, em 2009/10, para o Shakhtar Donetsk, Douglas Costa só por uma vez, em 2014/15, na sua última época no Ucrânia, é que não terminou a temporada como campeão.

O internacional brasileiro (31 jogos e três golos) foi cinco vezes campeão na Ucrânia, duas na Alemanha e três em Itália.

Minutos antes de anunciar o regresso de Douglas Costa, o Bayern Munique confirmou a contratação até final da época do avançado internacional camaronês Eric Choupo-Moting, que estava livre depois de ter terminado contrato com os franceses do Paris Saint-Germain.

Fonte: Lusa