As personalidades que morreram de covid-19

Estas são as principais personalidades que morreram vítimas do novo coronavírus, como foi o caso do designer japonês Kenzo Takada, que morreu neste domingo (4) aos 81 anos.

O saxofonista americano Lee Konitz, falecido em 17 de abril aos 92 anos.

O escritor chileno Luis Sepúlveda, 70, que foi forçado ao exílio durante a ditadura de Pinochet, morreu em 16 de abril.

Sergio Rossi, 85, fundador da grife italiana de sapatos de luxo, faleceu no dia 3 de abril.

O músico de jazz americano Ellis Marsalis morreu em 1º de abril aos 85 anos.

O senegalês Pape Diouf, 68, ex-diretor do clube francês de futebol Olympique de Marseille, faleceu em 31 de março.

O saxofonista camaronês Manu Dibango (86) e o dramaturgo americano Terrence McNally (81) morreram em 24 de março.

O líder indígena Paulinho Paiakan, um emblemático defensor da Amazônia, morreu em 16 de junho aos 65 anos.

Fonte: AFP