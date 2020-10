Angola testa recorde de 3.594 amostras e deteta mais 128 infetados

O Secretário de Estado para a Saúde Pública de Angola, Franco Mufinda, anunciou hoje que foram testadas 3.594 amostras, o maior número de sempre no país, tendo sido detetados mais 128 casos de covid-19

Dos 128 casos, um é do Bengo, outro do Bié, 11 da Huíla e 115 de Luanda, sendo 52 de sexo feminino e os restantes masculino, com idades de 10 a 70 anos,

Quatro angolanos de 34, 41, 78 e 82 anos morreram devido à doença e 14 pessoas foram recuperadas.

Angola soma 5.530 casos de infeção, dos quais 2.591 recuperados, 2740 ativos, entre os quais 16 cítricos e 14 graves e 199 óbitos

Nas últimas 24 horas, os laboratórios processaram 3.594 amostras, o maior número de sempre, tendo sido testadas já 102.254 colheitas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e trinta mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.018 em Portugal.

Em África, há 36.789 mortos confirmados em mais de 1,5 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos. Angola regista 199 mortos e 5.530 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 5.045 casos), Moçambique (66 mortos e 9.296 casos), Cabo Verde (65 mortos e 6.360 casos), Guiné-Bissau (39 mortos e 2.385 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 911 casos).