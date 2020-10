Trump posta vídeo no Twitter e diz: “eu me sinto muito melhor, vou voltar logo”

“Eu me sinto muito melhor”, disse o presidente americano, Donald Trump, num vídeo postado no Twitter neste sábado (3), no qual prometeu que vai “voltar logo”.

“Cheguei aqui e não estava a me sentir muito bem”, disse Trump, que está a ser tratado no hospital militar Walter Reed, perto de Washington, após ter sido diagnosticado com a covid-19. “Eu me sinto muito melhor, estamos a trabalhar duro para que eu possa voltar”.

“Acho que vou voltar logo e desejo terminar a campanha (eleitoral) da forma como começou”, acrescentou.

Fonte: AFP