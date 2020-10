Trump com possibilidade de sair do hospital na segunda-feira – médico

O médico da Casa Branca, Sean Conley, disse hoje que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem a possibilidade de sair do hospital a partir de segunda-feira, à medida que recupera da covid-19.

Numa conferência de imprensa à porta do Hospital Militar Walter Reed, nos arredores de Washington, Sean Conley, citado pela Associated Press (AP) disse que o estado de saúde do Presidente “continuou a melhorar”.

O médico disse também que Donald Trump foi tratado com um esteróide, depois de duas descidas dos seus níveis de oxigénio, no sábado, tendo a possibilidade de sair do hospital na segunda-feira.

Fonte: Lusa