Real Madrid bate Levante por 2-0 com golos de Vinícius Júnior e Benzema

O Real Madrid venceu hoje na deslocação ao terreno do Levante (2-0), com Vinícius Júnior e Karim Benzema a marcarem os golos dos ‘merengues’, que seguem provisoriamente no topo da Liga espanhola de futebol.

O primeiro golo do jogo, relativo à quinta ronda da La Liga (o Real Madrid ainda tem uma partida em atraso), surgiu aos 16 minutos, com o brasileiro Vinícius Júnior a aproveitar a passividade da defesa contrária, após a marcação de um canto, para executar um remate cruzado de belo efeito.

Já aos 90+5, o avançado francês Benzema fechou o marcador, finalizando um rápido contra-ataque, quando o Levante, que contou com o português Rúben Vezo no eixo da defesa durante todo o encontro, tentava tudo para alcançar o empate.

Com os três pontos, o Real Madrid alcança a terceira vitória consecutiva e, após o empate na ronda inaugural, soma 10 pontos em quatro jogos disputados e está no topo do campeonato.

Em segundo está o Bétis (nove pontos), seguido pela Real Sociedad e o Villarreal, que têm ambos oito pontos, com as três equipas com cinco jogos já disputados.

O quinto é o Getafe com sete pontos em quatro encontros, e depois está o Valência com os mesmos pontos, mas com cinco partidas jogadas.

Porém, o Barcelona e o Sevilha, que se defrontam hoje (tal como o Cádiz e o Granada), têm seis pontos conquistados nos dois únicos jogos que efetuaram, pelo que a tabela classificativa pode mexer bastante até ao acerto de calendário.

Nos outros dois jogos da La Liga já disputados hoje, o Osasuna derrotou o Celta de Vigo por 2-0, com golos dos argentinos Facundo Roncaglia (23 minutos) e Jonathan Caller (76). Com a vitória, o Osasuna segue em nono com seis pontos (quatro jogos disputados), enquanto os galegos seguem na 13.ª posição com cinco pontos.

Por seu turno, o Alavés (17.º) bateu o Athletic Bilbau (19.º) graças a um golo solitário do brasileiro Rodrigo Ely, aos 74 minutos.

Fonte: Lusa