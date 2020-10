Presidente angolano reitera interesse em cooperar com o Lesoto

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, reiterou, este domingo, o interesse de Angola em explorar as vias de cooperação com o Lesoto, no sentido de elevar as relações existentes entre os dois países.

Numa mensagem de felicitações endereçada ao Rei Letsie III, pelo 54º aniversário da Independência Nacional do Reino do Lesoto, que se assinala hoje, João Lourenço manifestou o interesse de Angola explorar as vias de cooperação existentes conducentes ao progresso, desenvolvimento e bem-estar das populações dos dois países.

João Lourenço destacou na mensagem os “excelentes laços de amizade e cooperação” existentes entre as duas nações.

“Em nome do povo angolano, do Executivo e no meu próprio, tenho a honra de felicitar o povo lesotiano, o Governo e Vossa Alteza, pela celebração do 54º aniversário da Independência Nacional do Reino do Lesoto”, lê-se na missiva a que a ANGOP teve acesso.

O Chefe de Estado angolano termina a mensagem expressando “votos de boa saúde, de sucesso e prosperidade para o povo do Reino do Lesoto”.

O Lesoto, cuja capital é Maseru, é um dos 16 Estados membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), com 30 mil 355 quilómetros quadrados e cerca de dois milhões 108 mil habitantes.

Fonte: Angop