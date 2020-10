Lille vence Estrasburgo com golo de Renato Sanches e é líder provisório em França

O Lille assumiu hoje provisoriamente a liderança da Liga francesa de futebol, ao vencer por 3-0 em Estrasburgo, com um golo de Renato Sanches, em jogo da sexta jornada.

O Lille soma 14 pontos, mais um do que o Rennes, que hoje recebe o Reims, 19.º e penúltimo classificado, e do que o Lens, vencedor no sábado do embate com o Saint-Étienne, por 2-0, enquanto o tricampeão francês Paris Saint-Germain segue no quarto posto, com 12.

Em Estrasburgo, o turco Zeki Celik fez o primeiro golo da partida, aos 21 minutos, depois, já na segunda parte, num lance de insistência, aos 53, Renato Sanches fez o segundo para o Lille, e o avançado turco Burak Yilmaz fechou o marcador aos 68.

Além de Renato Sanches, o Lille contou ainda no ‘onze’ com José Fonte, enquanto Xeka foi lançado aos 74 para o lugar do canadiano Jonathan David, e Tiago Djaló não saiu do banco de suplentes.

Também o Bordéus venceu por 3-0, batendo em casa o lanterna- vermelha Dijon com dois golos na primeira parte, da autoria de Remi Oudin e de Samuel Kalu, e com o croata Toma Basic a encerrar as contas aos 89 minutos.

O Bordéus segue em nono lugar da Ligue 1, com nove pontos, os mesmos do que o Brest, que ganhou ao Mónaco por 1-0, com um golo solitário do médio francês Romani Faivre, logo aos oito minutos.

Do lado dos monegascos, Gelson Martins foi titular, com Florentino Luís, recém-chegado por empréstimo do Benfica, a entrar ao intervalo. No Brest, Heriberto Tavares esteve no banco, mas não foi utilizado.

Por seu turno, o Montpellier, que está a fazer um bom início de campeonato e segue em quinto, com 10 pontos, perdeu com o Nimes (1-0), graças a um golo tardio do atacante francês Renaud Ripart.

O defesa português Pedro Mendes, do Montpellier, atuou durante 87 minutos do encontro.

Por fim, o Metz bateu o Lorient por 3-1, com o avançado senegalês Ibrahima Niane a vestir a capa de herói, ao apontar os três golos da turma vencedora, que está na 14.ª posição. O golo do Lorient (17.º classificado) foi anotado por Pierre Yves Hamel.

Ainda hoje, além da receção do Rennes ao Reims, o Lyon, 15.º colocado, recebe o Marselha, 13.º com oito, adversário do FC Porto no Grupo A da Liga dos Campeões e que é treinado por André Villas-Boas.

Fonte: Lusa