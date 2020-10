Jura defende união para o crescimento do país

O secretário da Jura no Uíge, José Fernando Panzo, defendeu este domingo a necessidade de haver maior união entre as forças políticas do país, tendo em vista o crescimento da economia nacional e o bem-estar dos angolanos.

Ao falar na abertura da jornada alusiva ao 46º aniversário da Jura, braço juvenil da UNITA, a assinalar-se a 28 de Outubro, José Fernando Panzo sublinhou o facto da luta para a independência do país ter contado com a participação dos três movimentos de libertação (UNITA, MPLA, FNLA).

Daí que as forças devem “unir-se mais, independentemente da cor da bandeira, para melhor bem-estar da sociedade”, expressou o dirigente, para quem é fundamental que os jovens sejam parte activa desse processo e da vida do país.

Ainda no quadro participação juvenil na vida do país, o secretário da Jura no Uíge defendeu a criação de mais centros de formação técnico- profissionais, dando maior oportunidade aos jovens.

Este ano as jornadas comemorativas do dia da Jura, criada a 28 Outubro de 1976, estão a ser celebradas sob o lema “Cidadania, Unidade e Acção pela Vitória”.

Fonte: Angop