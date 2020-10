Johnson diz que Reino Unido “pode prosperar poderosamente” com um Brexit sem acordo

O primeiro-ministro Boris Johnson afirmou neste domingo que o Reino Unido “pode prosperar poderosamente” sem um acordo comercial posterior ao Brexit com a União Europeia (UE), um dia depois de concordar em prorrogar as negociações com Bruxelas.

Johnson, que aceitou prolongar as negociações durante uma videoconferência no sábado com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse à BBC acreditar que há um acordo “por fazer” antes que o Reino Unido abandone o regime regulatório do bloco em 2021.

Mas advertiu que a UE deve entender que seu governo é “absolutamente sério sobre a necessidade de controlar nossas próprias leis e nossos regulamentos”, incluindo a política pesqueira.

“Não quero particularmente que terminemos com (uma relação) como a da Austrália ou baseada nas regras da OMC, mas podemos viver com isso”, disse Johnson à BBC.

“Acredito que podemos prosperar poderosamente nestas circunstâncias”, completou.

Fonte: AFP