LeBron e Davis lideram novo “show” dos Lakers

A dupla LeBron James e Anthony Davis teve, novamente, actuação de gala na madrugada deste sábado, na segunda vitória dos Los Angeles Lakers diante do Miami Heat, por 124 -114.

Disputada na bolha da Disney, em Orlando, neste segundo jogo da final da Liga norte-americano de basquetebol (NBA), que decorre em “play offs”, a melhor de sete jogos, os astros dos Lakers totalizaram 65 pontos, abrindo uma vantagem de 2-0.

LeBron foi o melhor cestinha da partida, com 33 pontos, e Davis veio logo depois, com 32, segundo a reportagem do “uol.com.br”.

O ala-pivô jogou bastante à vontade e anotou um duplo-duplo. LeBron não ficou atrás e assumiu a cestinha do jogo no fim.

“Show “ à parte, a actuação da franquia de L.A se manteve impecável diante de um adversário com problemas. A equipa não deu margem para erro e controlou o placar durante todos os períodos.

Antes mesmo da partida começar, a situação do Miami Heat se mostrava bastante complicada. A formação da Flórida não iria contar com as estrelas Bam Adebayo e Goran Dragic, ambos lesionados no primeiro jogo.

Assim, coube a Jimmy Butler, estrela solitária do Heat, a difícil missão de parar um Los Angeles Lakers bastante envolvente. Não deu, apesar de seu duplo-duplo (25 pontos e 13 assistências).

A equipa até lutou, é verdade, mas não conseguiu colocar pressão no placar, averbando a segunda derrota, sendo que no primeiro desafio perdeu por 98-116.

Calouro do Heat supera marca de Magic Johnson

Tyler Herro fez história assim que a bola subiu na bolha da Disney. O calouro do Miami Heat foi titular nesta noite e superou Magic Johnson como o jogador mais jovem da história a iniciar uma final da NBA.

O ala-armador, 13ª escolha do draft do ano passado, tem 20 anos 256 dias. Antes, Magic Johnson detinha a marca com 20 anos e 264 dias.

“King” é o 6º com mais jogos em finais

LeBron James é agora o sexto jogador com mais aparições em finais da NBA.

O “King” chegou ao seu 51º jogo em decisões e ultrapassou Magic Johnson (50).

No topo da lista está Bill Russell, com 70 finais disputadas.

Fonte: Angop