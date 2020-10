Interdita circulação automóvel nos arredores da Ponte Amarela em Viana

Administração Municipal de Viana interditou a circulação automóvel nas imediações da Ponte Amarela na Estrada Nacional 230 (EN 230) por motivos de obras de manutenção. Assim a via fica impedida neste sábado e domingo.

De acordo com um comunicado do gabinete de comunicação social que a ANGOP teve acesso hoje, os trabalhos de manutenção em curso na pedonal vão das 8 às 18 horas destes dois dias.

Realça, por outro lado, que os automobilistas que estiverem a trafegar ao longo da Estada Nacional 230, no sentido Luanda/Viana, ao chegarem nas proximidades da ponte amarela, terão como vias alternativas, a rua Hoji Ya Henda, Saidy Vieira Dias Mingas, 4 de Fevereiro e a Rua 11 de Novembro.

Chegado à Rua 11 de Novembro, os automobilistas terão que seguir à esquerda até à intercessão com a rua Monsenhor Mendes das Neves. Na intercessão na rua Comandante Bula e, depois, seguir à esquerda até atingir a Estrada Nacional 230.

Já no sentido de marcha descendente, Viana/Luanda, os automobilistas devem obedecer a sinalização provisória instalada no local.

A reabertura da ponte encerrada em Março deste ano deverá ser efectuada este mês de Outubro.

Viana é uma cidade e um município da província de Luanda, situado a 18 quilómetros da capital do país. É limitado a norte pelo município do Cacuaco, a leste pelo município de Icolo Bengo, a sul pelo município da Quissama e a oeste pelos municípios de Belas, Kilamba Kiaxi e Talatona..

De acordo com as estimativas populacionais de 2018, elaboradas pelo Instituto Nacional de Estatística, conta com uma população de 1 838 291 habitantes e área territorial de 1 344 km², sendo o segundo município mais populoso e densamente povoado da nação, ficando atrás somente da capital nacional.

O município foi fundado em 13 de Dezembro 1963 é constituído por seis distritos e duas comunas.

Devido a sua proximidade com a cidade de Luanda, Viana foi escolhida para sediar a Reserva Industrial de Viana, inserida na Zona Económica Especial Luanda-Bengo (ZEE-LB), onde há fortes incentivos fiscais para implantação de empreendimentos.

Fonte: Angop