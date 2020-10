General Dino e Kopelipa notificados e constituídos arguidos pela PGR

Os generais Leopoldino de Nascimento “Dino” e Hélder Vieira Dias “Kopelipa” foram notificados e constituído arguidos, nesta quarta-feira, pela Procuradoria-Geral da República.

De acordo com o Jornal de Angola que cita uma fonte da PGR, os antigos braços direitos do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, foram constituídos arguidos e notificados para serem ouvidos terça-feira no âmbito do processo relacionado com as torres do CIF, China International Fund, arrestadas pela justiça em fevereiro deste ano.

Ainda no âmbito deste processo, o Estado recuperou em abril, 286 milhões de dólares que estavam em posse do consórcio CIF.

Segundo o diário, há fortes indícios que os arguidos terão se beneficiado ilicitamente de “contratos que o Estado angolano celebrou com o CIF”.