Dez pessoas desaparecem após fortes chuvas e inundações em França

Dez pessoas, incluindo dois bombeiros, estavam desaparecidas nesta sexta-feira (2) no sudeste da França, após fortes chuvas, que causaram inundações “excepcionais”, segundo a agência meteorológica Météo France, informaram fontes oficiais.

Os bombeiros, que realizavam operações de resgate, “foram arrastados no seu veículo, alguns colegas os viram se afastar na água”, disse à AFP o deputado Eric Ciotti, que esteve na sede do corpo de bombeiros.

Autoridades locais informaram à AFP sobre duas pessoas desaparecidas em Roquebillière, município de 1.800 habitantes que fica cerca de 50 km ao norte de Nice. Elas se refugiaram no telhado de uma casa, que desabou e as arremessou na água, segundo Ciotti.

O rio Var, que saiu do seu leito, invadiu completamente a estrada perto do Aeroporto Internacional de Nice, na região da Costa Azul. O aeroporto, segundo da França, depois do de Paris, aconselhou os viajantes no Twitter a não “irem até o local e consultarem as companhias aéreas”.

A cidade de Nice tomou medidas de precaução, abrindo centros de acomodação de emergência e proibindo o acesso ao famoso Passeio dos Ingleses, na orla marítima.

Fonte: AFP