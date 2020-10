Clint Eastwood, aos 90 anos, prepara-se para dirigir e ser a ‘estrela’ de novo filme

Clint Eastwood, aos 90 anos de idade e com a indústria de Hollywood paralisada pela pandemia dacovid-19, prepara-se para dirigir e ser a estrela no seu próximo projeto cinematográfico, “Cry Macho”, baseado num guião de Arnold Schwarzenegger.

A história de “Cry Macho” conta a viagem de uma velha estrela de rodeio de touros que ajuda um jovem que foge da sua família alcoólica para poder entrar no Texas vindo do México, de acordo com um exclusivo do jornal especializado Deadline.

Não é a primeira tentativa de adaptar a história ao grande ecrã, uma vez que o The New York Times declarou em 2011 que Schwarzenegger filmaria este filme depois de terminar o seu mandato como governador da Califórnia, embora o projeto nunca tenha sido concluído.

Em 1991, houve outra tentativa liderada por Roy Scheider que também falhou.

Não se sabe quando começarão as filmagens, uma vez que a atividade de produção audiovisual está na sua maioria paralisada pela pandemia.

Com cinco Óscares, mais cinco Globos de Ouro, mais a Palma de Ouro em Cannes e o Leão de Ouro em Veneza, o cineasta poderia reformar-se depois de alcançar todas as honras possíveis como ator, realizador e produtor.

Fonte: Lusa