Chuva destrói mais de 40 residências em Malanje

Quarenta e sete residências ficaram destruídas nos arredores da cidade de Malanje, em consequência das fortes chuvas que caíram nas últimas 24 horas sobre a região, tendo desalojado 212 pessoas.

A informação foi prestada hoje pela porta-voz do Comando Provincial do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, Júlia da Conceição, tendo apontado os bairros Maxinde, Cafucufucu e Canâmbua como os mais afectados, com 20, 15 e quatro residências destruídas, respectivamente.

Fez saber que a par das residências, a maior parte das quais de carácter provisório erguidas em zonas de risco, as chuvas destruíram igualmente sete postos de transporte de electricidade de média tensão e um armazém de venda de produtos alimentares.

A responsável fez saber que os técnicos do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros continuam a proceder ao levantamento dos danos resultantes das chuvas, assim como estão a desenvolver acções de sensibilização sobre os perigos da construção em zonas de risco.

Malanje é uma cidade e município de Angola, capital da província com o mesmo nome.

De acordo com as projeções populacionais de 2018, elaboradas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), conta com uma população de 569. 474 habitantes e área territorial de 2 422 km2, sendo o município mais populoso da província.

