Angola regista 220 recuperações, 159 novos casos e 3 óbitos

As autoridades sanitárias angolanas anunciaram, nesta sábado, o registo, nas últimas 24 horas, de 220 pacientes recuperados da Covid-19, 159 novas infeções e três óbitos.

Segundo a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, que falava na conferência de imprensa sobre os dados da Covid-19, dos novos casos positivos, 152 são de Luanda, quatro de Cabinda, dois de Benguela e um do Zaire.

As novas infeções, apontou, envolvem cidadãos cujas idades rondam de um a 67 anos, sendo 103 do sexo masculino e 56 do sexo feminino.

Quanto aos óbitos, fez saber que se registaram três óbitos na província de Luanda, com idades compreendida entre os 54 a 69 anos, sendo um de nacionalidade portuguesa.

Angola contabiliza 5.370 casos positivos, com 193 óbitos, 2.436 recuperados e 2.751 ativos.

Fonte: Angop