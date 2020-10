Wall Street inicia sessão em queda após Trump ter anunciado que tem covid-19

A bolsa de Nova Iorque iniciou hoje a sessão com perdas, depois de ter sido anunciado que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a mulher, Melania Trump, testaram positivo para covid-19.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,55% para 27.662,11 pontos e o Nasdaq recuava 1,04% para 11.208,26 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,89% e estava em 3.350,73 pontos.

O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que o seu teste à covid-19 foi positivo, assim como o da mulher, Melania Trump.

“Melania e eu testamos positivo para a covid-19”, escreveu Donald Trump, na rede social Twitter.

O médico presidencial, Sean Conley, disse que Trump e a mulher “estão bem, neste momento, e que tencionam permanecer na Casa Branca” enquanto recuperam.

Os mercados avaliam as implicações da notícia para o avanço no Congresso do esperado pacote de ajuda à recuperação da economia e para as eleições norte-americanas de 03 de novembro.

Nos primeiros minutos da sessão, as ações das companhias aéreas American Airlines e United Airlines desciam cerca de 3%.

Por setores, o tecnológico era o mais afetado, cedendo 1,3%.

A pressionar o início da sessão em Wall Street estiveram também os números do emprego divulgados hoje.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos baixou em setembro para 7,9%, mas o número de empregos criado foi muito inferior ao de agosto.

No mês passado foram criados 661.000 empregos, muito abaixo dos 1,4 milhões que surgiram em agosto e também menos do que os 800 mil esperados pelos analistas.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina terminou a sessão em terreno positivo, com o Dow Jones a registar uma pequena subida de 0,13% e o Nasdaq a avançar 1,42%.

Fonte: Lusa