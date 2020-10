Presidente reformula conselho de administração do BDA

O Presidente angolano reformulou o conselho de administração do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA), liderado até hoje por Henda Essanju Inglês, que vai assumir o cargo de presidente executivo da instituição, sendo substituído por António Sozinho.

Uma nota da Casa Civil do Presidente da República refere que foram exonerados também dos cargos de administradores executivos Mariana de Aragão, Elisabete Kinanga e Samahina Saúde, cessando igualmente funções os administradores não-executivos, Amândio Vaz Velho, José Aníbal Rocha, Leonel da Silva, Constantino dos Santos e Adérito Correia.

O chefe de Estado angolano nomeou para administradores não-executivos, dos quais faz também parte António Sozinho, acumulando com a função de presidente do conselho de administração do banco, Samahina Saúde, Leonel da Silva, Constantino dos Santos e José Aníbal Rocha.

Para a comissão executiva do BDA, o Presidente angolano nomeou Henda Essanju Inglês, administrador executivo e presidente desta comissão, Elisabeth Kinanga, Mariana de Aragão e Clemente de Oliveira Paulo, administradores executivos.

O BDA é uma instituição financeira pública que visa apoiar o crescimento económico sustentado do país.

