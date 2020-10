Preços do petróleo fecham em queda

Os preços do petróleo caíram mais de 4% nesta sexta-feira, uma queda acentuada pelo segundo dia consecutivo, num mercado afetado pela incerteza representada pelo contágio do covid-19 do presidente Donald Trump um mês antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

O barril de WTI para entrega em novembro perdeu 4,31%, a 37,05 dólares.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro fechou a 39,27 dólares, uma queda de 4,06%.

O WTI e o Brent apresentaram a segunda queda semanal consecutiva, com quedas respectivas de 7,95% e 6,32%.

