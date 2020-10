Petróleo volta a cair

Os preços do petróleo caíram novamente nesta quinta-feira em um mercado com excesso de oferta e preocupado com a demanda global.

O barril do WTI negociado em Nova York para entrega em novembro caiu 3,8% para 38,72 dólares. Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro, em seu primeiro dia como referência de mercado, fechou a 40,93 dólares, uma queda de 3,2%.

Os preços do petróleo subiram ligeiramente na quarta-feira, após um relatório semanal que mostrou uma queda surpreendente nas reservas dos Estados Unidos.

Fonte: AFP