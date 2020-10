Lukaku eleito o melhor da Liga Europa, à frente de Bruno Fernandes e Banega

O futebolista internacional belga Romelu Lukaku foi eleito o melhor jogador de 2019/20 da Liga Europa, anunciou hoje a UEFA, numa votação em que bateu o português Bruno Fernandes e o argentino Éver Banega.

Lukaku, de 27 anos, do Inter Milão, foi o mais votado pelos 48 treinadores das equipas que disputaram a fase de grupos e pelos 55 jornalistas da Imprensa Desportiva Europeia (EMS), tendo chegado à final da competição, ganha pelo Sevilha.

O belga esteve em seis jogos da Liga Europa e marcou sete golos, um dos quais na final perdida para o Sevilha, por 2-1.

Banega, da equipa espanhola, chegou a este top-3 da Liga Europa com sete jogos disputados, enquanto Bruno Fernandes competiu na prova ao serviço do Sporting e, depois, do Manchester United, equipa eliminada nas meias-finais.

O médio internacional português acumulou dez jogos, marcou oito golos, três dos quais pelos ‘red devils’ e cinco pelos ‘leões’ e fez quatro assistências.

A UEFA distinguiu os melhores jogadores da Liga Europa também nas edições de 2018/19 (Eden Hazard), de 2017/18 (Antoine Griezmann) e de 2016/17 (Paul Pogba).

Fonte: Lusa