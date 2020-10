Funcionários públicos vão descontar salário recebido a dobrar nos próximos seis meses

Os funcionários públicos que receberam este mês salário a dobrar devido a um erro informático que abrangeu 2% do total da massa salarial vão fazer a devolução do pagamento indevido ao longo dos próximos seis meses.

Segundo um comunicado divulgado no portal do Ministério das Finanças (MINFIN), a duplicação das remunerações pagas nos dias 23 e 24 de setembro abrangeu 2% do total da massa salarial dos funcionários públicos e 11% da segunda parcela do complemento do décimo terceiro mês (subsídio de Natal).

Os valores pagos a mais vão ser devolvidos ao Tesouro Nacional através de descontos mensais nas prestações remuneratórias dos próximos seis meses no caso dos salários.

Quanto ao complemento do décimo terceiro mês, consideram-se pagas a primeira, segunda e terceira parcelas. A quarta e última prestação será paga no mês de novembro.

Os funcionários que procedam à devolução voluntária das remunerações até 30 de setembro devem remeter o comprovativo do Documento de Cobrança para o e-mail [email protected]

Fonte: Lusa