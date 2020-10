Angola é o terceiro parceiro económico da Índia- Embaixadora Patibha Parkar

Angola é o terceiro parceiro económico da Índia, exportando 19% do seu petróleo, recebendo, em contrapartida 10% das importações daquele país asiático, revelou nesta sexta-feira, 02 a Embaixadora indiana, Pratibha Parkar.

A chefe da missão diplomata indiana revelou o facto à imprensa, na mediateca Zé Dú, em Luanda, por ocasião da comemoração do 150º aniversário natalício Matma Gandi, pai da independência do seu país.

Embora não tenha anunciado o volume monetário em jogo, disse que até agora, a balança comercial pende favoravelmente para Angola

No entanto, esclareceu, no termo das negociações de 07 de Setembro último encabeçadas pelo ministro angolano das Relações exteriores, Tete António, e pelo vice-ministro indiano do Comércio, Shri Jairam Ramesh, vários outros acordos bilaterais foram assinados nos domínios do Comércio e do Investimento, da Agricultura e Processamento de alimentos.

Na ocasião foram também assinados acordos sobre a Saúde; o Comércio de diamantes; os produtos farmacêuticos; as telecomunicações e tecnologias de informação.

Os acordos acima são o culminar do encontro que o Presidente João Lourenço teve, em Julho de 2018, na África do Sul, com o Primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, durante a 10.ª Cimeira dos BRICS.

Recorde-se que depois do apoio da Índia à luta de libertação de Angola contra o colonialismo português, ambos os países estabeleceram as relações diplomáticas em 1979.

Fonte: Angop