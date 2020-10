Angola com 74 óbitos em Setembro

Angola notificou um aumento exponencial de mortes por Covid-19 no mês de Setembro, num total de 74 óbitos (o país regista 185 mortes), mais 20 em comparação com Agosto, representando 38 por cento.

No mês de Agosto, o país havia contabilizado 54 óbitos associados a Covid-19, mais 13 do que em Julho, e longe dos nove registados em Junho. Antes havia notificado quatro mortes nos primeiros três meses (de Março a Maio) do início da doença em Angola.

Em termos de casos de infecção pela doença, Angola actualmente regista 5.114 casos, sendo que, só em Setembro, houve 2.243 infecções, com um incremento de 753, ou seja, mais de metade, em relação a Agosto em que se notificou mil 490, segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Ainda assim, tanto o quadro estatístico de casos de infecção pelo Sarvs Cov-2, apresentado em Agosto, quanto o de Setembro, ficaram longe das previsões feitas em Julho, que se projectava 17 mil e 45 mil casos, respectivamente.

Os meses anteriores foram mais “suaves”, com registo de 954 casos em Julho, 182 em Junho, 51 em Maio, 19 em Abril e 16 em Março.

“Isso nos remete a concluir que, entre os meses de Agosto e Setembro, os casos aumentaram metade, 753 casos; os óbitos acima de um terço (20) e os recuperados acima de 4/5”, concluiu durante a sessão de actualização de dados.

Relativamente a recuperação, no mês de Setembro o país recuperou 857contra os 460 do mês de Agosto.

Destacou o facto de até agora terem falecido “apenas” quatro crianças da faixa etária entre 10 aos 18 anos, dos 185 óbitos registado desde a notificação dos primeiros casos da pandemia em Angola (21 de Março). As mesmas apresentavam doenças de base.

Sobre a testagem massiva, apelou aos professores de outras províncias, que estão retidos em Luanda, para comparecerem no Largo das Escolas, no sábado, dia três de Outubro, afim de serem analisados, bastando apresentar o passe de serviço.

Angola contabiliza 5.114 casos positivos, com 185 óbitos, 2.082 recuperados e 2.847 activos.

Dos activos, 16 estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 15 graves, 36 moderados, 101 com sintomas leves e 2.679 assintomáticos.

As autoridades sanitárias seguem 482 doentes internados nos centros de tratamento no país.

Fonte: Angop