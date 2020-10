A cantora americano Usher Raymond IV (41) e namorada, de longa data Jenn Goicoechea, deram as boas-vindas ao primeiro filho do casal e terceiro de Usher.

De acordo com a revista People, a filha do casal foi nascida no dia 24 de setembro, em Los Angeles.

“Nos sentindo abençoados e cheios de amor com a chegada de nossa linda menina, Sovereign Bo Raymond “, anunciou Usher no Instagram, onde partilhou uma foto da mão da recém-nascida.