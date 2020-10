SIC detém cidadãos por caça ilegal no Parque da Quissama

Três cidadãos nacionais foram detidos, na passada semana, pelo Serviço de Investigação Criminal, através da Direcção Central de Combate ao Tráfico Ilícito de Pedras, Metais Preciosos e Crimes Contra o Ambiente, no Parque Nacional da Quissama.

De acordo com uma nota do SIC a que a ANGOP teve acesso, nesta quinta-feira, os cidadãos em causa, com 27, 28 e 45 anos de idade, respectivamente, foram detidos por caça proibida e pelo abate ilegal de animais no Parque Nacional da Quissama.

No momento da detenção, conforme o documento, foram apreendidos 150 Kg de carne seca de várias espécies, entre os quais estes Gnus e javalis (espécies em via de extinção e protegida pela Convecção Internacional Sobre o Comércio Ilegal de Espécies da Fauna e da Flora em Vias de Extinção).

Em posse dos detidos, lê-se ainda na nota, foram ainda apreendidos um par de farda das FAA, uma catana e vários laços que serviam de armadilhas para a captura dos animais

Na sequência e depois de diligências feitas para a busca da verdade material, foram presentes ao Tribunal municipal de Icolo e Bengo para julgamento sumário, resultando na condenação dos arguidos no processo-crime N° 2630/2020, pela prática de crimes de agressão ao ambiente.

Aos arguidos foram aplicadas penas que vão dos 11 meses de prisão efectiva e quatro anos de pena suspensa, bem como ao pagamento de taxas de justiças que vão dos Akz 40.00 a 35 mil por 15 dias.

Pelos danos causados à fauna são obrigados ao pagamento de Akz 135 mil pelos três Javalis e Akz 400 mil pelos dois Gnus abatidos.

O SIC manifesta prontidão para continuar a promover o combate aos crimes contra o ambiente.

Fonte: Angop