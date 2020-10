OMS investiga alegações de abuso sexual na RDC

A diretora regional da Organização Mundial da Saúde para a África, Matshidiso Moeti, disse que as alegações de que funcionários da Organização Mundial da Saúde (OMS) abusaram sexualmente de mulheres enquanto combatiam um surto de ebola na República Democrática do Congo são “de partir o coração”.

Ela disse que vai garantir uma “investigação oportuna, justa e transparente” e que os envolvidos enfrentarão sérias consequências.

A Dra. Moeti disse que iria garantir que os mecanismos de denúncia de tais atos sejam corrigidos.

Uma investigação conduzida durante um ano por duas agências revelou que trabalhadores humanitários que se identificaram como funcionários da OMS abusaram sexualmente de mulheres na República Democrática do Congo.

O New Humanitarian e a Thomson Reuters Foundation conversaram com 50 mulheres que foram supostamente assediadas com bebidas, “emboscadas” em hospitais e forçadas a fazer sexo, das quais duas ficaram grávidas.

As denúncias cobrem o período de 2018 a março deste ano.