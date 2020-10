Novas notas de mil kwanzas já nos multicaixas

O Banco Nacional de Angola (BNA) colocou em circulação, nesta quinta-feira, as novas notas de mil kwanzas da série 2020, depois de ter lançado as de 500 kwanzas, a 17 de Setembro e as de 200 a 30 de Julho.

“Colocamos a disposição dos bancos as quantidades de notas de acordo com as necessidades destes”, afirmou hoje à Angop, o director do Departamento do Meio Circulante do Banco Banco Nacional de Angola, Sebastião Banganga, sem avançar a quantidade de notas postas em circulação neste primeiro dia de lançamento.

A nova nota já disponível nas caixas automáticas, tem a efígie do primeiro Presidente de Angola, Agostinho Neto e a escultura do Pensador, com a inclusão do valor nominal da nota 1000, no seu aniverso.

No seu reverso traz a imagem do Moro do Moco (pico mais alto de Angola), uma das maravilhas naturais do país, localizada na província do Huambo.

De cor predominantemente castanha, a nota traz em micro texto o Hino Nacional e uma marca para invisuais de uma impressão com relevo que permite a identificação das notas com percepção táctil.

Ao contrário das notas de 200 kwanzas, lançadas a 30 de Julho deste ano, as notas 500 e 1000 kwanzas da nova série circular nos ATM,s.

Assim, as s três notas juntam-se as da série 2012, que sairão em circulação de forma gradual.

De acordo com o calendário do Banco Central, em Novembro entrará em circulação a nota de 2.000 kwanzas e em Janeiro de 2021 a de 5.000 kwanzas, em conformidade com a Lei n.º 7/20, de 30 de Março, que autoriza a respectiva emissão e colocação em circulação pelo BNA.

As novas notas têm como imagem a efígie de António Agostinho Neto, primeiro Presidente da República, ao contrário das actuais que trazem o rosto de dois ex-chefes de Estado.

As notas actuais da série 2012 continuam a ser válidas e aceites como meio de pagamento, sem restrições, não sendo necessário proceder à sua troca em substituição pela série 2020.

Fonte: Angop