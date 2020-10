Ministério da Cultura, Turismo e Ambienta destaca contributo de Givago

O Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente (MCTA) enalteceu, nesta quinta-feira, o contributo de Givago no engrandecimento e expansão da música angolana.

Em nota de condolências pela morte do artista ocorrida nesta quinta-feira, 01, numa unidade hospitalar de Luanda, vítima de doença, o departamento ministerial manifesta consternação pelo infausto acontecimento.

“Foi com profunda dor e consternação que o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, tomou conhecimento da morte do músico Adão Gonçalves ‘Jivago’, na quinta-feira, no Hospital do prenda, em Luanda, vítima de doença”.

Segundo MCTA, Adão Gonçalves, ou simplesmente Givago, nasceu na província de Luanda, em 1954. Teve a sua entrada no mundo da música por altura da sua integração no grupo Bentiaba Show, formado em 1977 na cidade do Namibe.

Em 1983 integra-se no agrupamento Fenomenal, com o qual gravou a música “Avó Teté”, enveredando, posteriormente, numa carreira a solo.

“Ramiro”, canção cantada por vários artistas nacionais, com maior realce para Paulo Flores, que o incluiu no seu projecto ao vivo, foi gravada, também ao vivo, em 1989, no auditório da Rádio Nacional de Angola (RNA), em Luanda.