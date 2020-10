Incerto na Lazio – angolano foi opção contra Atalanta

Cogitado recentemente no FC do Porto, o angolano Bastos Quissanga foi suplente utilizado na derrota da Lazio, por 1-4, em jogo da 2ª jornada da série A do campeonato italiano de futebol, disputada quarta-feira, no estádio de Roma.

Numa altura em que a equipa técnica já não conta com o defesa central da selecção nacional, sendo muito pouco utilizado ultimamente, Bastos entrou aos 58 minutos em substituição de Caicedo, autor do golo de honra da equipa italiana (56′).

Pela formação contrária marcaram Robin Gosens (9′), Hans Hateboer (31′) e Alejandro Gómez (40′ e 60′).

Apesar de o seu contrato terminar apenas em Junho de 2021, o jogador de 29 anos tem sido pretendido por vários clubes da Europa e não só. Além do FC do Porto (Portugal), o Al-Shabab, da Árabia Saudita, também está na corrida.

No entretanto, o angolano não se mostra interessado em abandonar a Europa, conforme a imprensa transalpina.

O clube admite negociar os direitos económicos do jogador, formado no Petro de Luanda, por uma quantia na ordem dos 5 milhões de Euros.

Bastos Quissanga transferiu-se em 2013 para o FK Rostov da Rússia e em 2016 vinculou-se ao actual 10º colocado do campeonato italiano com 3 pontos, fruto de uma derrota (Atalanta, 1-4) e uma vitória (Cagliari, 2-0). A prova é liderada pelo Napoli (6 pts).

O atleta, conhecido pela robustez física, sentido de antecipação aos adversários e apetência por golos, é considerado um dos 11 melhores futebolistas africanos a evoluir na Europa, segundo recente eleição promovida pelo site “Africa Foot”.

A Série A encerrou a temporada 2019/20 no dia 2 de Agosto, mas a janela de transferências só foi aberta a 1 de Setembro. Enquanto isto, Bastos espera pela manutenção ou contratação por parte de outro clube.

Sobre tais possibilidades, uma fonte muito próxima ao jogador, em Roma (Itália), afirmou à ANGOP que, apesar de o momento ser de ansiedade, só resta esperar até fechar o mercado de transferências e saber se o defesa central fica mais um ano na Lazio.

“A transferência dele não é certa. Se Deus quiser o Bastos joga hoje (ontem) ”, disse.

Fonte: Angop