Governo aprova o Plano Director Nacional dos Transportes

O Conselho de Ministros aprovou o Plano Director Nacional do Sector dos Transportes e Infra-estruturas Rodoviárias, instrumento que servirá de guia para o desenvolvimento de um sistema de transportes moderno, eficiente e seguro, que vá ao encontro de todos os utentes, no âmbito do movimento de pessoas e mercadorias.

Aprovado na sessão, desta quarta-feira, o titular dos Transportes, Ricardo D’Abreu, informou que o mesmo tem uma projecção de 20 anos, para a concretização dos programas principais do sector.

De acordo com o ministro, projecta-se uma estimativa de investimento anual de 1.4 mil milhões de dólares ou 1,4 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), em termos de investimentos em infra-estruturas.



“O investimento em infra-estrutura é algo prioritário, (..) as infra-estruturas são a base para assegurar o desenvolvimento sustentável do nosso país”, frisou.

O Plano Director identifica as prioridades no domínio do desenvolvimento e gestão das infra-estruturas e serviços de transporte, apresenta propostas de desenvolvimento institucional e de capacitação do sector e identifica as alterações de carácter jurídico e regulamentar para a sua concretização.