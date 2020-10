Entradas e saídas de Luanda exigem guia de trânsito a partir de sexta-feira

A entrada e saída por via terrestre da província de Luanda, que está sob cerca sanitária devido à covid-19, passa a estar dependente da emissão de uma guia de trânsito a partir de sexta-feira, anunciou hoje fonte oficial.

Segundo um comunicado da Comissão Multissetorial para Prevenção e Combate à Covid-19, os cidadãos que pretendem entrar ou sair da província deverão fazer a solicitação através do site www.cdircovid19.go.ao, preenchendo um formulário e anexando cópia do documento de identificação, do resultado negativo do teste à covid-19 e demais documentos que fundamentam o pedido.

Caso a viagem seja autorizada, será enviada a guia de trânsito por correio eletrónico, caso contrário serão indicadas as razões da não autorização.

A solicitação terá tratamento “célere”, refere-se na plataforma, sem precisar qual o período de tempo para analisar o pedido.

Os documentos terão de ser apresentados nos postos de controlo nas zonas limítrofes provinciais ou noutras ações de fiscalização.

A guia de trânsito é válida durante sete dias a contar da data da sua emissão.

As situações autorizadas para entrada e saída das zonas sob cerca sanitária provincial ou municipal são: entradas e saídas de bens e serviços, deslocações por motivos profissionais, ajudas humanitárias, entradas e saídas de doentes e trasladação de cadáveres, exceto se a causa de morte for a covid-19.

Angola regista 183 mortos e 4.972 casos da doença.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa