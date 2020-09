Sonangol constrói centro de investigação científica e inovação

A petrolífera estatal angolana Sonangol anunciou hoje que vai construir um centro de investigação científica e inovação para ajudar a identificar projetos estratégicos para a empresa.

A construção deverá ter início em 2021 e ser concluída em 2022, sendo implantada nas proximidades do Instituto Nacional de Petróleos e do Instituto Superior de Petróleos, na cidade do Sumbe (província do Cuanza-Sul).

O Centro de Investigação (CIITIP) “será um órgão assessor, consultivo e de caráter permanente, para monitorar, avaliar e decidir sobre atividades de investigação e inovação, assim como aferir as condições existentes e os recursos disponibilizados, de forma a garantir a excelência em termos de produtividade científica e aprendizagem”.

A atuação do centro vai estar alinhada com a “potencialização da cadeia de valor da Sonangol e do setor, sobretudo a necessidade de exploração, desenvolvimento, produção, refinação e petroquímica, energias renováveis e desenvolvimento sustentável”.

O espaço vai albergar várias outras instituições de ensino superior, de formação profissional e incubadoras de empresas, como parte de um Polo de Investigação Científica e Tecnológica a ser criado por iniciativa do Ministério dos Petróleos com a colaboração do Agência Nacional de Petróleo e Gás, e operadoras multinacionais, como a norueguesa Equinor.

