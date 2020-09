Investigadores no Quénia colocam sensores no mar para captar “canções de amor” de baleias

Investigadores no Quénia colocaram sensores acústicos no fundo do mar ao largo da costa do país da África oriental, com o objetivo de capturar as “canções de amor” das baleias que passam por aquelas águas todos os anos.

Os dispositivos foram instalados na Reserva Marinha de Watamu (WMU, sudeste), revelou hoje o coordenador dos projetos relacionados com mamíferos marinhos na reserva, Michael Mwang’ombe.

As baleias jubarte (conhecidas também como corcundas ou cantoras) migram todos os anos do Antártico para climas mais quentes, juntando-se em águas quenianas entre julho e agosto para darem à luz e acasalarem, antes de regressarem ao continente gelado em setembro.

Fonte: Lusa