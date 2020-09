Inicia hoje testagem de 3 mil professores do ensino geral

A seis dias do reinício das aulas nos subsistemas do ensino secundário e superior, o Ministério da Saúde decidiu testar, contra a Covid-19, três mil professores do ensino geral, na província de Luanda, com início hoje, quarta-feira.

A testagem rápida dos professores visa aferir o nível de exposição do vírus Sars-Cov-2 na população docente, que não lecciona desde Março último devido ao eclodir da pandemia.

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, reiterou que as análises aleatórias decorrerão a partir das 8h00, no Largo das Escolas, junto ao IMNE Marista, em Luanda.

– Inicio das aulas em massa –

A Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros recomendou, nesta segunda-feira (28), a conjugação de esforços entre os departamentos ministeriais e os parceiros sociais, para a mobilização e sensibilização dos estudantes, das famílias e encarregados de educação para um retorno massivo e tranquilo às aulas, num ambiente de segurança e responsabilidade colectiva.

De acordo com o calendário, no dia 5 de Outubro começam as aulas no ensino universitário e para as classes de transição do I e II ciclo do ensino secundário ( 6ª, 9ª, 12ª e 13ª classes).

No dia 19 de Outubro entram em cena os estudantes da 7ª, 8ª, 10ª e 11ª classes, ambas ainda do II ciclo do ensino secundário.

As aulas no ensino primário e do I ciclo começam dia 26 de Outubro.

Com as turmas divididas em grupos, no ensino primário e I ciclo, as aulas terão a duração de 02h30, enquanto no II ciclo do ensino secundário 03h30 de duração, sem direito a intervalo.

Nos dias alternados, os alunos que não forem à escola assistirão aulas à distância, via televisão e rádio, e efectuarão as tarefas de casa.