EUA regista queda de 31,4% do PIB no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos registou contração de 31,4% no segundo trimestre, um pouco abaixo da estimativa de agosto, graças a um consumo superior ao inicialmente anunciado neste mês – aponta a medição final do Departamento do Comércio divulgada nesta quarta-feira (30).

O número é um pouco melhor do que o esperado pelos analistas, que previam uma queda de 31,7%.

Assim, os Estados Unidos entram em recessão, juntando-se à queda de 5% do primeiro trimestre, como consequência direta da covid-19. A pandemia obrigou o governo, nos níveis federal e estadual, a adotar medidas drásticas de confinamento que travaram a economia do país.

A medida usada nos Estados Unidos para estimar o crescimento é a variação em ritmo anual, que compara o PIB com o do trimestre anterior e projeta variação ao longo do ano.

Isto difere da variação interanual, que compara o PIB apenas com o mesmo período do ano anterior.

“A revisão para alta (em 0,3 ponto percentual) da queda do PIB no segundo trimestre reflete, principalmente, uma revisão para cima do consumo, que se viu parcialmente compensada por revisões para baixo nas exportações e no investimento fixo não residencial”, comentou o Departamento do Comércio em um comunicado.

Na semana passada, o Fundo Monetário Internacional (FMI) disse que as perspectivas para a economia mundial eram um pouco menos nefastas, com contrações menos severas do que o esperado nos países avançados.

Fonte: AFP